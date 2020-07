Хабиб поздрави мюсюлманите с настъпването на Курбан Байрам (снимка)

View this post on Instagram

Eid Mubarak brothers and sisters Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-Байрам. ‎ – Такаббаля Ллаху минна уа минкум — да примет Аллах от Вас и от нас!

