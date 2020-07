Андреа Пирло се завръща във футбола като треньор в Ювентус

Легендата на италианския футбол Андреа Пирло се завръща във футбола като треньор.

Той ще поеме младежкия отбор на Ювентус до 23 годиини, съобщава официалният сайт на клуба. Пирло, който спечели с “бианконерите” четири титли, една купа на Италия и две супер купи на страната, напусна торинци през 2015-а, за да премине в Ню Йорк Сити, а две години по-късно прекрати кариерата си.

OFFICIAL | @Pirlo_official is the new Under 23 coach.



