НБА Раздорът в Чикаго Булс продължава 30 юли 2020 | 17:33



Проблемите в отношенията между ръководството и играчите на Чикаго Булс явно нямат намерение да спират. Нова доза информация сочи, че ръководните органи на организацията изразяват нежеланието си да изслушат опасенията на баскетболистите, повечето от тях свързани с нужното уволнение на старши треньора Джим Бойлън. The Bulls front office swamp was not entirely drained in the AK takeover, and now some of those Gar Forman pupils are carrying weight in Jim Boylen's future. No wonder some players feel like they aren't being heard by the new-look front office.



Read it:https://t.co/x200N8D4VX — Joe Cowley (@JCowleyHoops) July 29, 2020 Журналистът Джо Коули от “Chicago Sun Times” съобщава, че нито тревогите на звездата Зак ЛаВийн, нито тези на някои от ветераните и новобранците биват приемани сериозно от новото ръководство в лицето на вицепрезидента по баскетболните операции Артурас Карнишовас и генералния мениджър Марк Евърсли. Me still watching the Bulls with Jim Boylen as the head coach pic.twitter.com/ERIfLSGu6v — Samone (@samann988686) July 22, 2020 Бойлън неколкократно бе спряган за сигурен напускащ, но раздвижване по този въпрос няма от месеци. Ясно е, че 55-годишният специалист няма пълната подкрепа на играчите си, но ръководството вероятно мисли по друг начин, който няма да се хареса нито на баскетболистите, нито на феновете на “биковете”. Под ръководството на Бойлън Булс спечелиха едва 39 от 123-те си мача, а скандалите в отбора може и да достигнат бройката спечелени мачове, ако наставникът остане и за следващия сезон. 0



Прочетена 387

