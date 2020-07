ММА Братовчед на Хабиб ще дебютира в UFC през есента 30 юли 2020 | 14:26 Прочетена 175 0



копирано





“Планираме Умар да се бие през септември или октомври”, заяви Магомедов.



Умар Нурмагомедов трябваше да дебютира в UFC през юли, но мачът му бе отменен заради смърта на бащата и треньор на Хабиб - Абдулманап Нурмагомедов.



“Братовчеде Умар, предстои ти дълъг път да се докажеш. Когато аз подписах с UFC имаше много хора, които не вярваха в мен, но моят отбор и близките ми ме подкрепяха. Уповавай се на Всевишния и ще береш продовете на твоя труд. Имаш всичко, за да успееш, така че действай и докажи, че твоето място е сред най-добрите атлети в света”, насърчи го преди време Хабиб Нурмагомедов.

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jan 31, 2020 at 10:30am PST Умар ще стане четвъртият боец с фамилията Нурмагомедов в UFC. Но ако Хабиб и Абубакар са негови братовчеди, то Саид Нурмагомедов не му е роднина. Саид се бие в същата категория като Умар - до 61,2 кг, така че теоретично двамата могат да се срещнат в октагона.

Братовчедът на шампиона на UFC Хабиб Нармагомедов - Умар Нумрагомедов, ще дебютира в организацията през есента. Това съобщи пред агенция ТАСС мениджърът на спортиста Ризван Магомедов.“Планираме Умар да се бие през септември или октомври”, заяви Магомедов.Умар Нурмагомедов трябваше да дебютира в UFC през юли, но мачът му бе отменен заради смърта на бащата и треньор на Хабиб - Абдулманап Нурмагомедов.“Братовчеде Умар, предстои ти дълъг път да се докажеш. Когато аз подписах с UFC имаше много хора, които не вярваха в мен, но моят отбор и близките ми ме подкрепяха. Уповавай се на Всевишния и ще береш продовете на твоя труд. Имаш всичко, за да успееш, така че действай и докажи, че твоето място е сред най-добрите атлети в света”, насърчи го преди време Хабиб Нурмагомедов.Умар ще стане четвъртият боец с фамилията Нурмагомедов в UFC. Но ако Хабиб и Абубакар са негови братовчеди, то Саид Нурмагомедов не му е роднина. Саид се бие в същата категория като Умар - до 61,2 кг, така че теоретично двамата могат да се срещнат в октагона. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 175

1