НБА Рестарт! 30 юли 2020 | 14:04 - Обновена Прочетена 280 0



копирано

Изминаха 141 дни, откакто центърът на Юта Джаз Руди Гобер даде положителен тест за COVID-19, а последвалите събития са пределно ясни на всеки фен на баскетбола отвъд океана. 141 тъжни дни, в които НБА правеше всичко възможно, за да заобиколи пандемията и да достави удоволствие на зрителите на играта с оранжевата топка. 141 дни по-късно играчите на 22 отбора от Лигата са събрани в т.нар “балон” в увеселителния комплекс “Дисни Уърлд”, в чиито зали ще се даде официалният рестарт на сезон 2019/20. Тази нощ. It’s the game you love, like you’ve never seen before with 22 teams, all in one place, ready to make history. It’s a #WholeNewGame



NBA Restart begins July 30th on ABC, ESPN, TNT, and NBA TV!



@IssaRae pic.twitter.com/vbqKzkiRi1 — NBA (@NBA) July 22, 2020 Подновяването на един наистина нетрадиционен, странен и “изолиран” сезон е в ход. Всички 22 отбора ще изиграят по още 8 мача от редовния сезон, а заключителната фаза ще бъде такава, каквато винаги е била - плейофи. И в двете конференции има голямо количество неясноти, които ще се изяснят след края на редовния сезон. Милуоки Бъкс на 99% ще завърши като лидер в Източната конференция. “Елените”, водени от действащия MVP на НБА Янис Адетокумбо, са по-мотивирани от всякога, за да донесат първата титла на тима от 1971-а. Компания в битката за трофея “Лари О’Брайън ще им правят отбори като Торонто Раптърс, Бостън Селтикс, Маями Хийт и Филаделфия Севънти Сиксърс.

Канадските "динозаври", които са настоящи шампиони, демонстрираха феноменално израстване, въпреки че лидерът Кауай Ленърд ги напусна и пое към Ел Ей миналото лято. Селекцията на старши треньора Ник Нърс, който е най-големият фаворит за наградата “Треньор на годината”, се представяше блестящо преди паузата и заемаше втората позиция с баланс 46-18.

Отборът на Бостън също намира място в Топ 3 на конференцията с актив от 43 успеха и 21 поражения, а Джейсън Тейтъм вече си извоюва статут на “суперзвезда”. Крилото на “келтите” играе най-добрия баскетбол в кариерата си, оставяйки средно по 23.6 точки и 7.1 борби на мач, а тимът разполага още с играчи от класата на Кемба Уокър, Гордън Хейуърд и Джейлън Браун, както и с дефанзивния звяр Маркъс Смарт.

Тазгодишният тим на Маями Хийт попада сред най-симпатичните в цялата Асоциация. Отборът се представя значително над очакванията със своето 4-о място в конференцията, а треньорът Ерик Сполстра извлича максимума и успешно осигурява баланс в нападението на “горещите”. Страхотна форма преди паузата показаха младите Бам Адебайо, Кендрик Нън, Дънкан Робинсън и Тайлър Хиро, а с лидер като Джими Бътлър тимът от Флорида може да изненада всеки един от останалите топ отбори.

Коренно различна е ситуацията при Филаделфия. Сиксърс заемат шестата позиция в класирането с 39-26 и вече имат гарантирано място в плейофите, но неубедителността в изявите на тима накараха старши треньора Брет Браун да заложи на по-различна стартова петица в последните контролни срещи. Бен Симънс вероятно ще заеме новата си роля в лицето на титулярно тежко крило, а като двойка гардове ще започват реализаторите Шейк Милтън и Джош Ричардсън.

Индиана също е симпатичен тим, но за момента не може да се каже твърде много за него, тъй като ситуацията на основните играчи - Виктор Оладипо и Домантас Сабонис, все още е неясна. Оладипо не е сигурен дали ще играе в заключителната фаза на сезона, а Сабонис претърпя контузия, която може и да го извади от игра за месеци напред.

Бруклин има твърде малък шанс да направи нещо сериозно в плейофите. Тимът ще трябва да се справя без всичките си основни звезди - Кевин Дюрант, Кайри Ървинг, Спенсър Динуиди и т.н. “Мрежите” и Орландо са двата отбора в Топ 8, които все още не са си спечелили правото да участват в плейофите, но тяхната съпротива в лицето на Вашингтон Уизардс е твърде немощна. Отборът от столицата изостава на 5.5 победи от осмия Орландо, но без най-голямата си звезда - Брадли Бийл, няма много големи надежди за класиране в плейофите.

На запад конкуренцията е убийствена. ЛеБрон Джеймс и Лос Анджелис Лейкърс определено са в светлината на прожекторите. Краля, който играе в своя 17-и сезон при най-добрите, формира чудесно партньорство с Антъни Дейвис, а тяхната комбинация доставя нужните резултати на наставника Франк Вогъл и компания. “Езерняците” се сдобиха с две нови попълнения - стрелците Джей Ар Смит и Дион Уейтърс, които показаха за позабравената от феновете класа в тренировъчните мачове преди рестарта на сезона.

Преките им конкуренти от ЛА Клипърс също са спрягани за основен фаворит за титлата. И има защо, тъй като отбор с Кауай Ленърд и Пол Джордж няма как да не бъде фаворит. В допълнение, клубът разполага с две от най-експлозивните резерви в НБА - гардът Лу Уилямс и крилото Монтрез Херъл, които могат спокойно да вземат определението “машини за точки”. И двамата няма да вземат участие в сблъсъка с Лейкърс тази нощ по различни причини, но със сигурност ще бъдат на линия за тима си в плейофите.

Експериментите на Денвър Нъгетс в контролните срещи нямаха край. Старши треньорът Майк Малоун реши тотално да обърне гръб на модерния стил с ниска петица на полето, като вместо това заложи на точно обратното - гигантът Никола Йокич започна като плеймейкър, а 217-сантиметровият новобранец Бол Бол направи дебюта си като леко крило. Тази интересна промяна все пак дойде и от факта, че основните гардове на Денвър - Джамал Мъри и Уил Бартън, пропуснаха първите две контроли. Другият нисък играч Гари Харис пък изобщо не влезе в игра.

Руди Гобер и Донован Мичъл от отбора на Юта Джаз трябваше да преминат през много препятствия, за да нормализират отношенията си. Както е известно, френският център бе първият заразен с COVID-19 в НБА, а впоследствие успя по нелеп начин да зарази и американския гард. Техните взаимоотношения ще са от ключова важност за представянето на “джазмените”, но според изказванията им пред медиите - всичко е наред.

Оклахома е типичен пример за отбор изненада. Преди старта на сезона нямаше човек, който с ръка на сърцето да отсече, че Тъндър ще намерят място в плейофите. Е, 64 мача по-късно, това е факт. “Гръмотевиците” са пети в класирането с баланс 40-24, а 35-годишният ветеран Крис Пол играе така, сякаш е с 10 години по-млад. Триото топ реализатори - Шей Гилджъс-Алекзандър, Данило Галинари и Денис Шрьодер, също трябва да се отбележат, тъй като и тримата нижат по над 19.0 точки на мач за солидния тим на Оклахома.

Интересен е случаят при Хюстън Рокетс. Отборът на доказания “run and gun” специалист Майк Д’Антони в момента разполага с точно един играч, който може да оперира на позицията център - Тайсън Чандлър. Д’Антони по всяка вероятност ще продължи да разчита на експеримента си - без високи играчи в стартовата петица, като основното място в подкошието ще бъде заето от 196-сантиметровия ветеран Пи Джей Тъкър. Големите звезди на тима Ръсел Уестбрук и Джеймс Хардън намериха нужната химия помежду си и различните им стилове на игра си паснаха в последните мачове преди спирането на сезона.

Далас Маверикс е отбор, който може да изненада големите фаворити в плейофите. Словенският феномен Лука Дончич и латвийският гигант Кристапс Порзингис поведоха Мавс към успешна кампания с 40 победи от 64 мача, а присъствието им е потенциална опасност за всеки един от топ отборите. Едва във втория си сезон в НБА 21-годишният Дончич вече може да се похвали с показатели, близки до тези на Ръсел Уестбрук от последните няколко години. Плеймейкърът на Мавс се отчиташе със средно по 28.7 точки, 9.3 борби и 8.7 асистенции, докато Порзингис оставяше по 19.2 точки и 9.5 борби на сметката си през сезона.

Борбата за последното плейофно място в конференцията ще е безмилостна. Шест са отборите, които имат реален шанс да достигнат до плейофите с последната квота - Мемфис, Портланд, Ню Орлиънс, Сакраменто, Сан Антонио и Финикс. “Гризлитата” също надхвърлиха очакванията, благодарение на новобранеца Джа Морант, който по всяка вероятност ще спечели приза за “Новобранец на годината” със своите 17.6 точки и 6.9 асистенции средно на мач. Портланд ще може да разчита на завърналите се от контузии високи играчи Юсуф Нуркич и Зак Колинс.



The NBA Restart is HERE and 10 teams are battling for a spot in the NBA Playoffs. Who will get in?



Seeding Games begin July 30th on TNT with Jazz at Pelicans at 6:30 PM ET, then Clippers at Lakers at 9:00 PM ET. #WholeNewGame pic.twitter.com/4RUUFFBiVS — NBA (@NBA) July 29, 2020 Ню Орлиънс има за какво да мечтае с наличието на сензацията Зайън Уилямсън и постоянните изяви на Брандън Инграм, а Сакраменто ще се нуждае от перфектни представяния на Ди’Арън Фокс, Бъди Хийлд и Богдан Богданович, за да се пребори за място. При Сан Антонио и Финикс ситуацията изглежда доста сложна. Спърс са без лидера си ЛаМаркъс Олдридж до края на сезона, а Сънс са с най-лош баланс от всички отбори и трябва да запишат перфектен актив в оставащите си мачове.



Рестартът се дава тази нощ от 1:30 българско време с откриващ двубой между Ню Орлиънс Пеликанс и Юта Джаз. От 4:00 започва и шоутo на вечерта - дербито на Лос Анджелис между Лейкърс и Клипърс.



Васил Недялков, Sportal.bg Ню Орлиънс има за какво да мечтае с наличието на сензацията Зайън Уилямсън и постоянните изяви на Брандън Инграм, а Сакраменто ще се нуждае от перфектни представяния на Ди’Арън Фокс, Бъди Хийлд и Богдан Богданович, за да се пребори за място. При Сан Антонио и Финикс ситуацията изглежда доста сложна. Спърс са без лидера си ЛаМаркъс Олдридж до края на сезона, а Сънс са с най-лош баланс от всички отбори и трябва да запишат перфектен актив в оставащите си мачове.Рестартът се дава тази нощ от 1:30 българско време с откриващ двубой между Ню Орлиънс Пеликанс и Юта Джаз. От 4:00 започва и шоутo на вечерта - дербито на Лос Анджелис между Лейкърс и Клипърс. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 280

1