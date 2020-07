Химки привлече бивш играч на Детройт Пистънс

Химки уреди третото си ново попълнение за следващия сезон. Едногодишен договор с руския отбор подписа бившият играч от НБА Грег Монро, съобщиха от клуба. 30-годишният център пристига като свободен агент, след като сделката му с Байерн (Мюнхен) изтече.

Грег Монро переходит в «Химки»! / @M10OSE is now part of Khimki family! pic.twitter.com/PG1kZ682gz