Пауло Дибала: Бих искал да променя света

"Понякога гледам обществото и виждам неща, които бих искал да променя. Може да звучи смешно, но бих се радвал, ако имам възможност да променя света поне мъничко", сподели Дибала.



"Истината е, че футболът е мощно оръжие. По някаква причина много хора отделят повече внимание на футболисти, отколкото на президенти и министър-председатели. Мисля, че трябва да използваме това влияние, което имаме, за да изпращаме позитивни послания и да бъдем пример за подражание. Вярвам, че ако всички във футбола се обединим, можем да направим толкова много, да помогнем на хора в нужда, на деца да осъществят амбициите си", каза още той.



Paulo Dybala: 'Lots of people pay more attention to footballers than to presidents' https://t.co/mpp7DoU7RF — The Guardian (@guardian) July 30, 2020

Дибала допълва, че "футболът е моя страст и моят живот откакто бях на 3 години", но знае, че ако не беше успял като професионален футболист, щеше да има несигурно бъдеще, тъй като няма образование или умения да прави нещо друго.



"Знам, че толкова много хора, мои приятели, бяха толкова близо, но футболът е като живота - в много случаи не става дума за това, което правиш, а кой го вижда и какво мисли. По пътя имаш нужда от много късмет. Много от приятелите ми не успяха да пробият и в един момент се оказаха загубени, без да знаят какво да правят и накъде да поемат.



Аз имах щастието да стигна до тук, но ако не се беше случило, нямам представа какво щях да правя. Не спирам да мисля за това. Много млади хора, които мечтаят да станат футболисти, не учат нищо друго, не знаят за всички алтернативни пътища, които могат да поемат. Мисля, че образованието е мощно средство, което помага на хората", сподели аржентинецът.

