Тенис СOVID-19 отказа световната №1 от US Open 30 юли 2020 | 10:43



Водачката в световната рангиста по тенис Ашли Барти (Австралия) обяви, че ще пропусне Откритото първенство на САЩ от 31 август до 13 септември. Тя посочи пандемията от коронавирус като причина за решението си.



"С моя щаб решиме да не летим до САЩ за участие в Western and Southern Open и в Откритото първенство на САЩ. Харесвам и двата турнира, решението беше трудно, но рискът за зараза с Ковид-19 все още е твърде голям. Няма да се чувствам комфортно да поставя себе си и моя отбор в подобна ситуация", коментира Барти.



В предишните два сезона австралийката достигна до осминафиналите на "Флашинг Медоус".



Заради пандемията с коронавирус "Western and Southern Open" беше преместен от Синсинати в Ню Йорк и ще се започне десет дни преди Откритото първенство на САЩ на същите кортове.



Барти обяви още, че в следващите седмици ще реши дали да участва в "Ролан Гарос" и състезанията от Европейския тур през есента.



Откритото първенство на Франция беше пренасрочено за периода 27 септември - 10 октомври.



