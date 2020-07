ММА Хабиб иска битка със Сен Пиер през април 2021 30 юли 2020 | 10:25 Прочетена 166 0



View this post on Instagram A post shared by WHYWELOVEMMA (@wwlmma) on Jul 29, 2020 at 5:30am PDT



mma.bg Непобеденият шампион в лека категория Хабиб Нурмагомедов е готов със своя план за следващите месеци. Безспорният шампион ще брани титлата си срещу Джъстин Гейджи през октомври и ще се опита да увеличи победната си серия на 29 успеха. Битката между двамата беше официално обявена преди няколко дни. "The Eagle" смята да изпълни мечтата на своя покоен баща, която беше да се оттегли с рекорд 30-0 и да направи битка с легендарният Жорж Сен Пиер.Наскоро Дейна Уайт сподели, че е готов да изпълни желанието на Хабиб и да му даде бой със Сен Пиер. Хабиб е направил своя избор и сподели в социалните мрежи, че след Гейджи иска да се бие със Сен Пиер през април 2021 година. Това почти сигурно ще е последната битка на непобедения дагестанец в ММА. Хабиб и неговия баща отвориха собствена зала в Дагестан, където след края на кариерата си Нурмагомедов ще тръгне по стъпките на Абдулманап и ще стане треньор. 0



