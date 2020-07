ММА Джон Джоунс показа завидни умения с пистолет 30 юли 2020 | 10:20 Прочетена 188 0



Той стигна още по-далеч и обяви, че се отказва от титлата си, която продължава да е в него и той официално се води шампиона в ранглистата, въпреки че се отказа от златото. В последно време шампионът се е посветил на своето куче, което обучава и показа в социалните мрежи завидни умения с пистолет, както и новите неща, на които е научил домашния си любимец.

View this post on Instagram A post shared by BONY (@jonnybones) on Jul 28, 2020 at 11:09pm PDT mma.bg



