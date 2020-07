Лацио с трета поредна победа (видео)

VITTORIA DELLA LAZIO !



FT: 2-0 #LazioBrescia



La Lazio s’impose facilement face à Brescia à grâce des buts de Tucu Correa et Ciro Immobile.



Ciro atteint les 35 buts et devient le nouveau potentiel soulier d’or européen ! Et plus qu’à un but du record d’Higuain. pic.twitter.com/DWj7LG3WGt