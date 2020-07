Баркли: ЛеБрон е дъртак, ако Лейкърс спечелят титлата, то ще е заради Дейвис

Легендата на НБА Чарлз Баркли отново намекна, че не е напълно уверен във възможностите на ЛеБрон Джеймс и Лос Анджелис Лейкърс. Според 57-годишния анализатор “езерняците” трябва да разчитат изцяло на звездата Антъни Дейвис за тазгодишните плейофи, а също така добави, че ЛеБрон Джеймс вече е “дъртак” и няма как да бъде лидер на отбора. Припомняме, че преди няколко дни Баркли заяви, че Портланд може да поднесе изненада и да елиминира Лейкърс, ако двата тима се срещнат в първия кръг на плейофите. Чарлз Баркли: Блейзърс ще елиминират Лейкърс

“Харесвам ЛеБрон, но всичко ще се сведе до Антъни Дейвис. Никой в НБА не може да надиграе Дейвис. Според мен той ще бъде човекът, който ще диктува дали Лейкърс ще спечелят титла или не”, сподели Баркли.

.@ColinCowherd: I don't think the Lakers are a championship team in this bubble. Do you?



Charles Barkley: I do... Nobody in the NBA can matchup with Anthony Davis. He's going to be the guy who dictates whether the Lakers win the championship or not pic.twitter.com/aTirslGZdw