Мугуруса се отказа от участие в Лексингтън, обявиха официално кои ще играят в Синсинати

Бившата №1 в света Гарбинье Мугуруса се е отказала от участие на турнира за жени от календара на WTA в Лексингтън, който започва на 10 август. Интересното е, че 16-ата в световната ранглиста испанка съвсем наскоро заяви, че възнамерява да играе на всички професионални турнири, на които има възможност.

В същото време големият турнир в Синсинати, който тази година ще се проведе заради пандемията от коронавирус в Ню Йорк, обяви официално списъка с играчите при мъжете и жените, които ще се включат в надпреварата. Както по-рано ви съобщихме, Григор Димитров е сред заявилите участие играчи при мъжете.

