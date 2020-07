Гард на Хюстън пропуска рестарта на сезона

Гардът на Хюстън Рокетс Ерик Гордън вероятно няма да попадне в ротацията на старши треньора Майк Д’Антони в следващите седмица-две, информират от ESPN. По време на снощната среща между “ракетите” и Бостън Селтикс Гордън се приземи неприятно върху крака на центъра на съперника Венсан Поарие и обърна левия си глезен.

Eric Gordon was carried to the locker room after apparently injuring his left ankle. pic.twitter.com/xtX2gDvFcU