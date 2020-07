Клипърс без Уилямс и Херъл за дербито с Лейкърс, Бевърли е под въпрос

Рестартът на сезона ще бъде труден за Лос Анджелис Клипърс. Двамата основни реализатори от пейката - Монтрез Херъл и Лу Уилямс, няма да бъдат на разположение на старши треньора Док Ривърс за двубоя срещу градския опонент ЛА Лейкърс в петък сутрин от 4:00. Гардът Патрик Бевърли пък е под въпрос.

Yahoo Sources: Los Angeles Clippers forward Montrezl Harrell still tending to a private matter and will miss restart opener against Los Angeles Lakers. His return to bubble unknown. https://t.co/Qx02tuVFFY pic.twitter.com/F11KdflVht