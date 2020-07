Mercedes стават черни и във Формула Е

Освен във Формула 1, Mercedes ще кара с черни болиди и във Формула Е до края на сезона, това бе обявено от германския автомобилен производител. По този начин отборът ще се включи в борбата срещу расизма и дискриминацията.

We stand against racism



Our team will contest the season’s final six races with an all-black base livery, taking a firm stand against racism and all forms of discrimination while advocating greater diversity. pic.twitter.com/YhINoV8OVs