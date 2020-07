Босненски художник сътвори огромен портрет на Джокович върху жилищна сграда (снимка)

Художникът от Босна и Херцеговина Милош Попович нарисува на стената на жилищна сграда в Трново огромен 8-метров портрет на сръбската тенис суперзвезда Новак Джокович. Попович сподели, че идеята се е зародила от инициатива на община Трново, свързана с туризма.

Artist paints 8-m mural of Novak Djokovic in Trnovo

Milos Popovic, from Istocno Sarajevo, painted an 8-metre mural across a residential building in Trnovo, near the capital. (Bosnia and Herzegovina)

