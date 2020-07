Дончич загря за подновяването на сезона с 23 точки

Далас Маверикс закри по успешен начин подготовката си за подновяването на сезона. Момчетата на старши треньора Рик Карлайл спечелиха със 118:115 (24:13, 24:26, 26:41, 29:23, 15:12) след продължение дуела си с Филаделфия и приключват участието си в контролните срещи с 2 успеха и 1 поражение. Сиксърс пък допуснаха две загуби и се отчетоха с един успех.

Closed it out in OT Bring on the real deal.#MFFL | @Chime pic.twitter.com/qKT5XBRTF9