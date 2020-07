НБА Хардън се развихри срещу резервите на Бостън 29 юли 2020 | 13:23 - Обновена Прочетена 173 0



Звездата на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън продължава с блестящото си представяне в "предсезонната" подготовка на тима преди рестарта на сезона. “Брадата” завърши с 35 точки, 8 борби и 6 асистенции за 29 минути на полето при разгромния успех на “ракетите” над резервите на Бостън Селтикс със 137:112 (32:28, 45:32, 34:31, 26:21).



— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 29, 2020 Основните играчи на "келтите" - Кемба Уокър, Джейсън Тейтъм, Гордън Хейуърд и още пропуснаха двубоя. И двата тима приключиха с контролните си мачове - Хюстън записа 2 победи и 1 загуба, а Бостън - 1 успех и 2 поражения.

— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 29, 2020 Рокетс показаха чудесен мерник от далечно разстояние и реализираха цели 23 стрелби от зоната за три точки. Ръсел Уестбрук подпомогна за победата с 19 точки, 6 борби и 8 асистенции, Робърт Ковингтън наниза 16 и овладя 7 топки, а Остин Ривърс остана с 14 точки.



35 PTS | 8 REB 6 AST | 8 3PM | #WholeNewGame pic.twitter.com/nOiuyo5aI7 — NBA (@NBA) July 29, 2020 Новобранецът Карсън Едуардс се похвали с 19 точки, 5 борби и 4 асистенции за Селтикс, Грант Уилямс добави 15 и 9 борби, Джавонте Грийн вкара 13 точки, а с по 12 останаха Робърт Уилямс III и Семи Оджелей. 0



