На територията на US Open вече подготвят кортовете за турнира (снимка)

Организаторите на US Open вече полагат кортовете, на които ще се проведе турнирът от “Големия шлем” в Ню Йорк между 31 август и 13 септември. Асистент турнирният директор на US Open Ерик Буторак публикува в Instagram снимка, на която се вижда как във “Флашинг Медоус” вече се подготвят кортовете за престижната надпревара. from the asst tournament director, laying down the court in Flushing. pic.twitter.com/8FHOeHNidP — Craig Shapiro (@Shaptennispod) July 28, 2020 Очаква се крайното решение дали Откритото първенство на САЩ да бъде взето на 3 август, но всичко сочи към това, че турнирът ще се състои, макар и без публика и с в условията на стрикни мерки заради пандемията от коронавируса. САЩ и конкретно Ню Йорк са силно засегнати от световната криза с COVID-19 и много играчи от Европа все още се колебаят дали да пътуват за Голямата ябълка, още повече, че малко след US Open идва и най-важният турнир на клей за годината - "Ролан Гарос". Очаква се крайното решение дали Откритото първенство на САЩ да бъде взето на 3 август, но всичко сочи към това, че турнирът ще се състои, макар и без публика и с в условията на стрикни мерки заради пандемията от коронавируса. САЩ и конкретно Ню Йорк са силно засегнати от световната криза с COVID-19 и много играчи от Европа все още се колебаят дали да пътуват за Голямата ябълка, още повече, че малко след US Open идва и най-важният турнир на клей за годината - "Ролан Гарос".

