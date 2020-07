Кирьос пак скандализира: Интелектуалното ниво на Чорич = 0

Скандалният австралийски тенисист Ник Кирьос се изказа обидно по адрес на хърватския си колега Борна Чорич. Причина за словесната атака бе изказване от последните часове на преборилия коронавирус хърватин, че е прочел критиките на австралиеца, насочени към Adria Tour, но не го е грижа за мнението на Кирьос.

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 () https://t.co/KNBa5mNG77