Формула 1 може да се завърне в Турция през тази година

Гран При на Турция може да направи неочаквано завръщане в календара на Формула 1 през тази година. Разговори за това вече са започнали между турското правителство и собствениците на Формула 1, Либърти Медия. Евентуално завръщане на спорта на „Истанбул Парк“, което е едно от най-обичаните от пилотите модерни трасета, ще е поредната положителна новина, която би излязла от коронавирус пандемията, заради която стартът на сезона бе забавен с близо 4 месеца и 11 старта бяха отменени. За сметка на това две легендарни трасета „Имола“ (1 ноември) и „Нюрбургринг“ (11 октомври) ще приемат кръг от шампионата за първи път от 2006 и 2013 година съответно, докато „Муджело“ (13 септември) и „Портимао“ (25 октомври) ще направят своите дебюти.

