Англия Вернер разкри причината за трансфера си в Челси 28 юли 2020 | 20:31 - Обновена Прочетена 636 0



копирано





“Той беше главната причина. Говорихме си много за неща като схемата, как той иска да играем, как мен ме вижда в играта и как схемата ще ми приляга. Той е много приятен човек, който не само ми каза какво иска от мен като футболист, но и желае да ми помогне като човек. Сега ме познава малко по-добре, а нещата между нас се получават много добре, като съм щастлив да бъда тук. 'I want to be part of a new era here'



Watch @TimoWerner's first interview in full on the Chelsea app. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2020 Когато имаш избор да си тръгнеш от стария клуб и да отидеш в голям такъв като този, за мен това беше сбъдната мечта, защото Челси е много голям клуб. Знам за играчите от миналото, които спечелиха Шампионската лига с Дидие Дрогба, новия ми мениджър Лампард и техническия съветник Петер Чех. Това е като малка мечта за мен, но аз не искам да стана същия футболист като тях, а да бъда част от една нова ера тук, така че ще играя, за да се опитвам да давам най-доброто от себе си. Looking sharp, @TimoWerner! pic.twitter.com/6WmPCHBdzF — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2020 Стилът на Премиър лийг е много скоростен, а моята особеност е, че съм наистина бърз и затова си мисля, че съм идеален за тукашната игра. Това е друго първенство в друга страна, така че мога да се подобря, за да достигна друго ниво. Това са причините да дойда във Висшата лига и Челси. Ще се опитам да вкарам възможно най-много голове за отбора, най-вече заради това ме привлякоха - за да донеса със себе си головете ми от Лайпциг и може би да отбележа повече, отколкото там”, заяви Вернер пред клубния сайт. Новото попълнение на Челси Тимо Вернер посочи главната причина, поради която се е съгласил да премине в отбора. Това е мениджърът на “сините” Франк Лампард “Той беше главната причина. Говорихме си много за неща като схемата, как той иска да играем, как мен ме вижда в играта и как схемата ще ми приляга. Той е много приятен човек, който не само ми каза какво иска от мен като футболист, но и желае да ми помогне като човек. Сега ме познава малко по-добре, а нещата между нас се получават много добре, като съм щастлив да бъда тук.Когато имаш избор да си тръгнеш от стария клуб и да отидеш в голям такъв като този, за мен това беше сбъдната мечта, защото Челси е много голям клуб. Знам за играчите от миналото, които спечелиха Шампионската лига с Дидие Дрогба, новия ми мениджър Лампард и техническия съветник Петер Чех. Това е като малка мечта за мен, но аз не искам да стана същия футболист като тях, а да бъда част от една нова ера тук, така че ще играя, за да се опитвам да давам най-доброто от себе си.Стилът на Премиър лийг е много скоростен, а моята особеност е, че съм наистина бърз и затова си мисля, че съм идеален за тукашната игра. Това е друго първенство в друга страна, така че мога да се подобря, за да достигна друго ниво. Това са причините да дойда във Висшата лига и Челси. Ще се опитам да вкарам възможно най-много голове за отбора, най-вече заради това ме привлякоха - за да донеса със себе си головете ми от Лайпциг и може би да отбележа повече, отколкото там”, заяви Вернер пред клубния сайт.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 636 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1