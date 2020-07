Станислав Костов с трогателно съобщение за "сбогом" с феновете на Левски

View this post on Instagram

Скъпи,съотборници, скъпи фенове и всички , които обичат Левски. Трудно се намират точните думи , с които бих могъл да изразя гордостта си, че съм играл в този велик Клуб . Тези години,които прекарах в клуба ще бъдат специални за мен . Преди 2,5 години дойдох в "Левски" за да изпълня една мечта и е време мечтата да свърши . Никога няма да забравя подкрепата и любовта на вас феновете. Никога няма да забравя мача срещу Славия и по-специално след 2-рия мой гол , когато ВЕЛИКИЯ сектор Б скандираше името ми : Стаси Костов ! Никога няма да забравя мача в Разград , който загубихме с (2-1) , но вие ни изпратихте така , сякаш бяхме спечелили с (0-3) . За мен беше чест и отговорност да нося синята фланелка , беше чест и сбъдната мечта да бъда централния нападател на Левски София! Левски , благодаря ти за всичко !

