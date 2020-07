Ван Бастен: Де Лихт щеше да научи повече в Мадрид, Барса или Сити

Нидерландската легенда Марко ван Бастен е убеден, че неговият сънародник Матайс де Лихт е щял да научи повече в Реал Мадрид Барселона или Манчестър Сити . Както е известно, бранителят беше трансферна цел на каталунците и “гражданите” преди година, но тогава той предпочете да премине в Ювентус , с който спечели Скудетото в дебютната си кампания в клуба.

“Не мисля, че се справи по-добре от предходния сезон в Аякс. Нямаше късмет, че Джорджо Киелини не беше на разположение. Той е истински отборен играч. Леонардо Бонучи пък си върши своята работа, не организира ирата и не показва на Матайс какво трябва да прави. Междувременно, Киелини прави неща и за останалите. Смятам, че Де Лихт щеше да научи повече в Реал Мадрид, Барселона или Манчестър Сити. Също така той щеше да играе в по-интересен шампионат, защото Серия “А” изостава с много от Премиър лийг и Ла Лига”, коментира Ван Бастен пред Ziggo Sport.

Van Basten: “I haven't seen a better De Ligt than at Ajax. At clubs like Real Madrid, Barça, or at City under Guardiola, I think he would learn a lot more. The league in Italy is so much worse than in those countries. They just won the league for the 9th time in a row.” [ziggo] pic.twitter.com/1QqMJhl4cw