Цветомир Найденов: Всякакви пророци от 4 години закриват ЦСКА от София

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
|
БГ Футбол
Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува интересен пост на стената си във "Фейсбук", свързан с "червените".
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› ЦСКА
Цанко Стоичков: Стоилов скочи да бие един дядо - хубаво, че куршумът засече! Брат ми е с две "Златни топки"
›› Novini.bg
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 8
отговор
ТОЧНО ТАКА НЕ СМЕ ГО ЗАБРАВИЛИ ДЕНЯ И ТОИ ЩЕ ОСГАНЕ В ИСТОРИЯТА ЗАВИНАГИ НА НАЩИ ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК АХМАК КЪРПАЧЕВ АБДАЛ Софияцска ТИРЕ МЕНТЕ КАК ПРЕДАДОХМЕ ОСРАХМЕ НАСРАХМЕ ОПИКАХМЕ И ПОГРЕБА ХМЕ ИСТИНСКИЯТ НИ ЦСКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
4 е по-малко от 31.. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Сектор Г, 2015г: Армейци, тоя ден ЩЕ ОСТАНЕ В ИСТОРИЯТА!.. НИЕ, ГОРДИТЕ АРМЕЙЦИ, НИКОГА НЯМА ДА ПРИЗНАЕМ НИКАКВО СЛИВАНЕ ИЛИ ПОДМЯНА НА ЦСКА С ЛИТЕКС! Рейтинг: 0 0
(Гост)
..И 1 година по-късно гледаш ТИЯ "ГОРДИ АРМЕЙЦИ", КЛЕКНАЛИ ПРЕД ЕДНО ДЖУДЖЕ- ГЪЛТАТ, ГЪЛТАТ, ГЪЛТАТ.. ЦСКА ФАЛИРАН- ПОДМЕНЕН С ЛИТЕКС, А ТЕ ГЪЛТАТ, ГЪЛТАТ, ГЪЪЪЪЛТАТ.. Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Тук се публикуват само постовете на Цеко и Домусчиев. Колко ли си плащат? Рейтинг: 3 0
(Гост)
Свикнал си всичко да се плаща. И не верваш, че може и без "да ти плащат" да правиш нещо, муаахаххаха Ганчо хаахха Рейтинг: 1 0
(Гост)
Цецо, ти ли си? Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Сега разбрах че има такъв отбор.Пък и бил шампион три пъти. Рейтинг: 3 0
(Гост) 2
отговор
Домус ага харесва това! Рейтинг: 2 2
(Гост) 1
отговор
Ти май вместо корем имаш сламени топчета,а?к.уу.р. за твоя измислен драгалевския тумор и шайката атеистично типове които го подкрепят.Събирайте се в 2 таксита и в бунището на историята. Рейтинг: 6 4
(Гост)
Бургас мрази числото и феновете им невестулки! Рейтинг: 6 2
(Гост)
Точно така е! Всички селяни и тъпанари сме от Литекс! Да го духаш "сополив"! Рейтинг: 0 2