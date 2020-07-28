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  • Цветомир Найденов: Всякакви пророци от 4 години закриват ЦСКА от София

ЦСКА 1948 CSKA 1948

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създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Красимир Балъков
web: ЦСКА 1948 / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Цветомир Найденов: Всякакви пророци от 4 години закриват ЦСКА от София

28 юли 2020 | 17:20 - Обновена
Прочетена 916
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Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува интересен пост на стената си във "Фейсбук", свързан с "червените".
Сакалиев: ЦСКА ще бие 1948 с 4:0, онези ще изчезнат като Любимец
"Всякакви пророци закриваха ЦСКА от София още като започна от А окръжна. Вече четири години ни закриват,....а ние станахме 3 пъти шампиони за този период", написа бизнесменът.

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 916

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СЕКТОР Г ИДИОТИ СОФИЯ
(Гост) 8
отговор
28 юли 2020 | 18:00

ТОЧНО ТАКА НЕ СМЕ ГО ЗАБРАВИЛИ ДЕНЯ И ТОИ ЩЕ ОСГАНЕ В ИСТОРИЯТА ЗАВИНАГИ НА НАЩИ ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК АХМАК КЪРПАЧЕВ АБДАЛ Софияцска ТИРЕ МЕНТЕ КАК ПРЕДАДОХМЕ ОСРАХМЕ НАСРАХМЕ ОПИКАХМЕ И ПОГРЕБА ХМЕ ИСТИНСКИЯТ НИ ЦСКА Рейтинг: 0 0

ha
(Гост) 7
отговор
28 юли 2020 | 17:54

4 е по-малко от 31.. Рейтинг: 0 0

ha
(Гост) 6
отговор
28 юли 2020 | 17:53

Сектор Г, 2015г: Армейци, тоя ден ЩЕ ОСТАНЕ В ИСТОРИЯТА!.. НИЕ, ГОРДИТЕ АРМЕЙЦИ, НИКОГА НЯМА ДА ПРИЗНАЕМ НИКАКВО СЛИВАНЕ ИЛИ ПОДМЯНА НА ЦСКА С ЛИТЕКС! Рейтинг: 0 0

ha
(Гост)
28 юли 2020 | 17:53

..И 1 година по-късно гледаш ТИЯ "ГОРДИ АРМЕЙЦИ", КЛЕКНАЛИ ПРЕД ЕДНО ДЖУДЖЕ- ГЪЛТАТ, ГЪЛТАТ, ГЪЛТАТ.. ЦСКА ФАЛИРАН- ПОДМЕНЕН С ЛИТЕКС, А ТЕ ГЪЛТАТ, ГЪЛТАТ, ГЪЪЪЪЛТАТ.. Рейтинг: 0 0

с
(Гост) 5
отговор
28 юли 2020 | 17:47

Тук се публикуват само постовете на Цеко и Домусчиев. Колко ли си плащат? Рейтинг: 3 0

Ти като Бейко
(Гост)
28 юли 2020 | 17:51

Свикнал си всичко да се плаща. И не верваш, че може и без "да ти плащат" да правиш нещо, муаахаххаха Ганчо хаахха Рейтинг: 1 0

Jj
(Гост)
28 юли 2020 | 17:59

Цецо, ти ли си? Рейтинг: 0 0

?
(Гост) 4
отговор
28 юли 2020 | 17:35

Сега разбрах че има такъв отбор.Пък и бил шампион три пъти. Рейтинг: 3 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Crag
(Гост) 2
отговор
28 юли 2020 | 17:27

Домус ага харесва това! Рейтинг: 2 2

Тухлен майстор
(Гост) 1
отговор
28 юли 2020 | 17:24

Ти май вместо корем имаш сламени топчета,а?к.уу.р. за твоя измислен драгалевския тумор и шайката атеистично типове които го подкрепят.Събирайте се в 2 таксита и в бунището на историята. Рейтинг: 6 4

Мазута
(Гост)
28 юли 2020 | 17:25

Бургас мрази числото и феновете им невестулки! Рейтинг: 6 2

Prav si Mazut
(Гост)
28 юли 2020 | 17:36

Точно така е! Всички селяни и тъпанари сме от Литекс! Да го духаш "сополив"! Рейтинг: 0 2 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Австрийски експерт: 50% от българите са заразени с коронавирус

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
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                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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