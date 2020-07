Наградният фонд в Синсинати намален с 1.8 млн долара

Тенис турнирът от сериите "Мастърс" в Синсинати (всъщност в Ню Йорк) ще бъде с намален награден фонд тази година. От 6 милиона долара паричните премии са свалени до 4.2 милиона, но разпределението е по-скоро позитивно за състезателите от по-долните етажи на световната ранглиста.

Prize money at ATP 'Cincinnati' down $1.8M this year — from $6M to $4.2M.

This reduction is at the expense of winner/finalist/semifinalists.

The singles winner of 2020 ATP Cincy will earn only a quarter of 2019 prize check.

Qualifiers, R1/R2 losers to earn more than in 2019. pic.twitter.com/AMqhzLjKEt