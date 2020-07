Снукър Кой заслужи място в "Крусибъл" досега? 28 юли 2020 | 12:16 - Обновена Прочетена 362 0



Александър Урзенбахер се превърна в първият швейцарец, класирал се за Световното първенство по снукър в театър “Крусибъл”. Алекс, който е идвал в България няколко пъти за международни турнири при аматьорите, победи Андрю Хигинсън с 10:8 в последния квалификационен кръг и заслужи дебют в “театъра на мечтите”. "I'm holding my tears back now - that's how much it means to me"



What an incredible achievement for @SwissNR1 as he becomes the first Swiss player to grace the Crucible!



He'll be keeping a close eye on the draw on Wednesday #ilovesnooker pic.twitter.com/C4ti9EcWqp — World Snooker Tour (@WeAreWST) July 27, 2020 Световният номер 86 водеше убедително с 6:2, но допусна резултатът да стане 9:8, а после спечели 18-ия фрейм с извадена черна. 24-годишният майстор на щеката от Райнфелден е представител на 19-а различна държава сред участниците в “Крусибъл”. Още двама играчи ще присъстват на Световното за първи път в кариерите си - Елиот Слесор и Ашли Карти. Слесор разгроми с 10:3 Мартин О’Донъл, като иначе е известен с това, че има две победи в два сблъсъка с живата легенда Рони О’Съливан. Ашли Карти загуби четири поредни фрейма от момента, в който водеше с 9:4 на Робърт Милкинс, но все пак постигна победата с 10:8. Карти досега нямаше нито една победа в квалификационен двубой, което прави израстването му още по-впечатляващо. Rotherham's finest is heading to the Crucible!@ashcarty147 has fended off Robert Milkins.#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/jIwCQ8OLRt — World Snooker Tour (@WeAreWST) July 27, 2020 Антъни Хамилтън и Алън Макманъс, които са на по 49 години, също ще играят на Световното. Хамилтън има 12 участия в “Крусибъл”, но последното беше през 2008 година, като сега надви с 10:5 Скот Доналдсон. Макманъс, полуфиналист в Шефилд от 1992, 1993 и 2016 година, елиминира с 10:5 Лоуис Хийткот. Уънбо Лян спечели “маратона” с Фъргал О’Брайън с 10:9 с невероятно пълно разчистване на стойност 141 в решителния фрейм и ще играе в “Крусибъл” за първи път от 2017-а. Норвежецът Курт Мафлин разгроми с 10:1 Матю Селт и за втори път в кариерата си ще играе на Световното. Второ участие ще бъде и за тайландеца Нопон Сенкам, който срази с 10:2 Еден Шарав. It's the final part of the story.



Just 8 more spots remain at snooker's hallowed turf.



Make sure you tune in LIVE on @Eurosport to find out who qualifies for the final stages of the @Betfred World Championship!



1pm start #ilovesnooker pic.twitter.com/kTE7LmtKEs — World Snooker Tour (@WeAreWST) July 28, 2020 Световното първенство ще се проведе между 31 юли и 16 август.

