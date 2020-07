Григор Димитров пред L'Équipe: Изкарах COVID-19, но може пак да го пипна! Кой знае?

Григор Димитров

- Вие бяхте един от заразените с коронавирус. Наложи се дори да влезете в болница...

- Да, много е тежко, наистина много. Сега нямам нищо общо с формата, отпреди да се заразя. Този вирус не пита. Загубих 3 килограма, бях направо в нокаут. Всъщност загубих много неща, не можех да дишам, нямах вкус и обоняние. Трябва да възстановявам много. 20 дни у дома наистина ми дойдоха в повече. Дори и положението да не изглежда сериозно, пораженията са сериозни. В първия момент нищо не усещаш, но после става тежко. Веднага след положителния резултат се чувствах добре, но постепенно силите ме напускаха и много бързо се уморявах. Рядко имах подобрения. Какво повече да кажа? Въпрос на търпение, защото нямаш друг избор, освен да чакаш. Никак не е лесно да го приемеш. Хората трябва да знаят, че

може да се

случи на всички

и че ще трябва да свикнат да живеят с това. След само седмица тренировки не съм готов да играя на най-доброто си равнище.

- Сега сигурно ще сте много по-внимателен?

- Трябва да се съобразяваш с много неща. Отново ще кажа, че нищо не зависи от твоето състояние. Дори и най-добрата физическа форма не ви пази от нищо. Трябва да се носи маска, да си миеш ръцете по-често от обичайното, да си сменяш облеклото, когато се прибереш у дома. Това са малки неща, които могат да променят всичко. Ако изобщо можех да си представя, че ще изпадна в подобно положение... Това нещо не задава никакви въпроси, преди да дойде. След 5-6 дни започнах да се чувствам по-добре. Но не трябва да се забравя, че вирусът е наоколо.

- Кажете нещо за Adria Tour, въпреки че не искате да говорите по тази тема. (Григор се зарази на турнирите в Белград и Задар - б.р.)

- Каквото се е случило, се е случило. Има всякакви интерпретации. Това е минало не само за мен. По принцип. Хубавото е, че отново съм на турнир.

A Tennis Majors exclusive : Covid-19 was "hard" on Dimitrov, and return to play has been challenging. Listen to him #UTS #tennis #covid pic.twitter.com/zz279RW5ig