Продажбите на ID.3 1ST edition започват в България

Месец след старта на поръчките на специалния дебютен модел ID.3 1ST edition за всички клиенти, които направиха предварителни резервации в България, Volkswagen дава старт на поръчките на ID.3 1ST edition и за широката аудитория в страната.

Специалното издание ID.3 1ST edition се предлага в три нива на изпълнение, насочени към определени типични потребителски изисквания. Наред с това, клиентите в страната могат да избират цвета на външното лаково покритие и разцветките в интериора на автомобила. Новият ID.3 1ST edition се задвижва от разположен на задния мост електродвигател с максимална мощност 150 кВт и максимален въртящ момент от 310 Нм - впечатляващи показатели, които позволяват на ID.3 1ST edition да ускорява от 0-100 км/ч за 7,3 сек, а максималната скорост достига 160 км/ч. ID.3 1ST edition използва акумулаторна батерия с реално използваем енергиен капацитет от 58 кВтч, както и с автономен пробег на електричество до 420 километра според изискванията на цикъла WLTP. Акумулаторната батерия може да се зарежда на станции с максимална мощност от 11 кВт (променлив ток, AC) и или 100 кВт (постоянен ток, DC). При използване на мощна зарядна станция с постоянен ток е възможно в рамките само на 30 минути да заредите достатъчно енергия за изминаване на 290 километра.

Стандартното оборудване на базовата версия на ID.3 1ST edition включва навигационна система, аудиосистема с цифров радиоприемник DAB+, отопление на седалките и на волана, подлакътници на предните места, заряден кабел Mode 2 и 18-цолови алуминиеви джанти – оборудване, сравнимо с ниво Comfort при автомобилите в компактния клас.

ID.3 1ST edition Plus предлага допълнително система с видеокамера за задно виждане, адаптивен темпомат с автоматично поддържане на скоростта и дистанцията АСС (Adaptive Cruise Control) и система за достъп и стартиране без ключ Kessy Advanced. Интериорът на ID.3 1ST Plus включва също дизайнерски седалки, централна конзола (включително две USB-C гнезда отзад, които могат да бъдат заключени с ролетна щора и функция за осветление), както и индиректно осветление на купето. Отвън впечатление правят тонираните стъкла на прозорците, външният пакет Style в сребристо, матричната система на предните LED светлини, матричните блокове на задните светлини, както и 19-цоловите алуминиеви джанти, които също са част от оборудването на версията Plus.

Топверсията ID.3 1ST edition Max включва head-up дисплей с разширена реалност AR (Аugmented Reality), голям панорамен стъклен покрив с механизъм за плъзгане и повдигане, който подчертава усещането за вътрешен простор, както и 20-цолови алуминиеви джанти. Гамата от оборудване се допълва от асистиращи системи за поддържане и смяна на лентата на движение „Lane Assist“ и „Side Assist“ с функция за аварийно спиране „Emergency Assist”, комфортна функция за мобилна телефония с панел за индуктивно зареждане с високо напрежение на смартфони, комфортни седалки, равен под на багажното отделение и големи 20-цолови алуминиеви джанти.

Движение на електричество на дълги разстояния с версията ID.3 Tour с автономен пробег до 550 километра (WLTP)

Предварително конфигурираната версия Tour може вече да бъде поръчана от клиентите в България в края на месец август. Тя е базирана на четириместния модел ProS, който позволява използването на по-голяма акумулаторна батерия (77 кВтч нето) и съответно постигането на по-продължителен автономен пробег до 550 км (WLTP). Версията Tour може да се зарежда от DC станции със 125 кВт.

Предлаганата версия ID.3 Tour е оборудвана с всички функции, които бихте искали да имате на разположение при дълги пътувания - head-up дисплей и пакет Sound, матрична LED система на предните светлини, пакет комфорт, седалка на водача с електрорегулиране с 12 вида настройки и функция за масаж, пакет асистенция с включени всички системи за асистенция на водача и 19-цолови алуминиеви джанти.

Инвестиции в размер на милиарди за популяризиране на електрическата мобилност

В рамките на своята електрическа продуктова офанзива, в периода до 2022 година марката Volkswagen планира да предложи електрически превозни средства във всички основни сегменти от пазара. През следващите години Volkswagen ще се стреми към позицията на световен лидер на пазара за електрическа мобилност. За изпълнението на тази цел в периода до 2024 година компанията ще инвестира 33 млрд. евро в рамките на групата, 11 млрд. евро от които ще бъдат отделени само за марката Volkswagen. През 2025 година Volkswagen очаква обемът на производството на електрически превозни средства да възлезе на 1,5 милиона екземпляра.

На следващ етап ще започне да се предлага и базовата версия Pure с очакван автономен пробег до 330 километра (WLTP) и цена под 30 000 евро. При този вариант батерията осигурява реално използваем енергиен капацитет от 45 кВтч и пробег до 330 километра. Тя може да използва зарядни станции с максимална мощност от 7,2 кВт (променлив ток, AC) и 50 кВт (постоянен ток, DC). По желание се предлага и възможност за зареждане от станции с постоянен ток/DC и мощност 100 кВт. Максималната скорост при базовата версия на модела също достига 160 км/ч.