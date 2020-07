Шефът на италианския футбол притеснен за следващия сезон

Gravina, protocollo Covid inapplicabile nel 2020-'21: (ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione. Le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove… https://t.co/jq6uTK6taM pic.twitter.com/LC5Qg4eb57