Ню Йорк изненада Торонто

Успехът на Ню Йорк бе изненадващ с оглед на представянето на двата отбора до този момент. Тимът от Източното крайбрежие бе отписан от мнозина, след като загуби първите си два мача в груповата фаза и едвам се класира за етапа на директните елиминации.



Двубоят започна отлично за "гражданите", които поведоха още в петата минута, когато Медина откри резултата. Сити удвои аванса си в 55-ата минута, когато Кастеланос се разписа, а първият гол на Моралес за сезона направи резултата 3:0. Торонто върна едно попадение малко преди края чрез Мълинс.



| Highlights from a complete #NYCFC performance in the Round of 16 at #MLSisBack



1-3 | #TORvNYC pic.twitter.com/5eg2JJh8oX — New York City FC (@NYCFC) July 27, 2020

Следващият съперник на Ню Йорк ще бъде победителят от двубоя между Портланд Тимбърс и ФК Синсинати.



За четвъртфиналите се класира и Спортинг Канзас Сити, който елиминира Ванкувър Уайткапс след изпълнение на дузпи. В редовното време срещата завърши 0:0, въпреки че Спортинг имаше сериозно превъзходство. Тимът отправи 36 удара към вратата на Ванкувър, което е клубен рекорд, но така и не успя да преодолее защитата на съперника.



An 18-year-old beat a 21-year-old to win the game. The future is bright.



Every PK from the #SKCvVAN shootout. pic.twitter.com/V05VAiySpT — Major League Soccer (@MLS) July 27, 2020

