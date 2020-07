Волейбол Отборът на Михал Кубяк се справи с тима на Фабиан Джизга (видео + снимки) 27 юли 2020 | 16:27 - Обновена Прочетена 149 0



Този мач замени контролата срещу националния отбор на Естония, който отказа да пътува до Лодз за два приятелски двубоя.

Team Micha Team Fabian 2:1 (22:25, 25:20, 25:22). Koniec meczu. pic.twitter.com/WxDHFailHE — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 26, 2020

Витал Хейнен раздели своите избраници на Отбор на Михал Кубяк и Отбор на Фабиан Джизга.

Polska VS Podwójni Mistrzowie wiata: highlight video + sów kilka o statystykach: https://t.co/M1xxfHNnUz — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 27, 2020

В крайна сметка след сериозна игра и много забавление, а успехът бе за Михал Кубяк и компания с 2:1 (22:25, 25:20, 25:22).



За тима на Фабиан Джизга в игра не се появиха само суперзвездата Вилфредо Леон и Алексанъдр Сливка.



Михал Кубяк изигра перфектен двубой и записа 12 точки (1 ас, 1 блок, 67% ефективност в атака, 2% перфектно и 55% позитивно посрещане) за победителите. Диагоналът Давид Конарски добави още 11 точки (1 ас, 48% ефективност в атака).



За Отборът на Фабиан Джизга се развихри новото попълнение на руския гранд Зенит (Казан) Бартош Беднож, който заби 18 точки (1 ас, 3 блока, 52% ефективност в атака, 2% перфектно и 4% позитивно посрещане). Звездата Бартош Курек добави още 13 точки

(3 аса, 2 блока, 35% ефективност в атака).



По-късно днес “Дружина полска” ще изиграе още една контрола разделена на два отбора. Този път капитани на двата състава ще са Вилфредо Леон и Карол Клос



ПОЛША (ОТБОРЪТ НА МИХАЛ КУБЯК) - ПОЛША (ОТБОРЪТ НА ФАБИАН ДЖИЗГА) 2:1 (22:25, 25:20, 25:22)

ПОЛША (TEAM MICHA): Гжегож Ломач, Давид Конарски 11, Михал Кубяк 12, Томаш Форнал 5, Карол Клос 6, Пьотър Новаковски 4 - Павел Заторски- либеро (Мачей Музай 1, Марчин Коменда, Бартош Кволек 5)

Треньор: СЕБАСТИАН ПАВЛИК

ПОЛША (TEAM FABIAN): Фабиан Джизга 1, Бартош Курек 12, Бартош Беднож 18, Артур Шалпук 9, Ян Новаковски 5, Нортберт Хубер 4 - Дамиан Войташек-либеро

Треньор: МИХАЛ ГОГОЛ. A propos statystyk

