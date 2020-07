Смит: Не знам дали Грийлиш ще остане

Дийн Смит не е сигурен дали капитанът Джак Грийлиш ще остане в Астън Вила, но предупреди евентуалните кандидати за халфа, че ще трябва да предложат много сериозна сума за услугите му.

Полузащитникът вкара първия гол за равенството 1:1 срещу Уест Хам, което, комбинирано с поражението на Уотфорд от Арсенал, остави бирмингамците във Висшата лига.

THE PAIN YOU FEEL TODAY WILL BE THE STRENGTH YOU FEEL TOMORROW pic.twitter.com/1aOMKqYqVx