Тотнъм благодари на напускащите Вертонген и Ворм

Нападателят на Тотнъм Хари Кейн пожела успех на защитника Ян Вертонген и вратаря Мишел Ворм, които напускат клуба като свободни агенти. Двамата изкараха труден последен сезон при "шпорите", в който получиха малко шансове за изява, което доведе и до решението им да не преподписват.

Wish nothing but the best for @JanVertonghen and @Vorm_Official with whatever is next for them. Been a pleasure sharing a dressing room and playing with them both. pic.twitter.com/2hHTRyZADn