Тенис Кербер смени треньора, отново ще работи с Торбен Белц 27 юли 2020 | 14:48 Прочетена 128 0



копирано

Германската тенисистка Анжелик Кербер се е разделила с треньора си Дитер Киндълман. Сътрудничеството на 32-годишната левичарка с Киндълман не продължи дълго, тъй като съвместната им работа започна през ноември 2019. Back to the roots: @AngeliqueKerber trennt sich von Coach @DKindlmann, mit dem sie im November 2019 die Zusammenarbeit begann. Neuer Trainer ist ein alter Bekannter: @TorbenBeltz! Mit #Beltz trainierte #Kerber bereits von 2004 bis 2013 sowie von 2015 bis 2017. #Trainerkarussell — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) July 27, 2020 Новият треньор на Кербер е Торбен Белц - специалистът, под чието ръководство германката спечели първите две от трите си титли от “Големия шлем” (Australian Open 2016 и US Open 2016) и достигна до първото място в световната ранглиста. Кербер е работила с Белц от 2004 до 2013 и от 2015 до 2017 година. До неотдавна Белц бе треньор на хърватката Донна Векич. Новият треньор на Кербер е Торбен Белц - специалистът, под чието ръководство германката спечели първите две от трите си титли от “Големия шлем” (Australian Open 2016 и US Open 2016) и достигна до първото място в световната ранглиста. Кербер е работила с Белц от 2004 до 2013 и от 2015 до 2017 година. До неотдавна Белц бе треньор на хърватката Донна Векич. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 128

1