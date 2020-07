Англия Вилиан може да продължи кариерата си в Челси 27 юли 2020 | 14:36 - Обновена Прочетена 63 0



копирано





31-годишният играч има предложения от редица европейски отбори, като се споменаваха имената на Барселона и



Според "Скай Спортс" двете страни са постигнали пробив в преговорите и вероятността футболистът да играе с екипа на Челси следващия сезон е все по-голяма.



Chelsea might have made a breakthrough for a Willian new contract.



Chelsea are now the favourites to retain their Brazil forward Willian – and a deal could be agreed before the end of the week. [SkySports] #CFC pic.twitter.com/R7khhTxLi1 — CHELSEA ALL THE WAY (@nbsulymanFC) July 27, 2020

Вилиан демонстрира блестяща форма след подновяването на първенството, а вчера "сините" си осигуриха участие в следващото издание на Шампионската лига. Челси може да се разбере с Вилиан за нов договор и бразилецът да остане в клуба. Неговият контракт изтича това лято и се смяташе, че той ще напусне " Стамфорд Бридж ".31-годишният играч има предложения от редица европейски отбори, като се споменаваха имената на Арсенал Манчестър Юнайтед . Той обаче има желание да продължи кариерата си в Лондон. Проблемът с новия довогор бе, че бразилецът искаше такъв за три години, а клубът му предлагаше за две.Според "Скай Спортс" двете страни са постигнали пробив в преговорите и вероятността футболистът да играе с екипа на Челси следващия сезон е все по-голяма.Вилиан демонстрира блестяща форма след подновяването на първенството, а вчера "сините" си осигуриха участие в следващото издание на Шампионската лига.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 63

1