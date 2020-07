Англия Лампард потвърди за раздялата с Педро 27 юли 2020 | 13:20 - Обновена Прочетена 560 0



копирано





"Момчетата просто започнаха да пеят на Педро в съблекалнята и с право, заради кариерата, която той има и направи в този клуб. Това бе неговата последна среща във Висшата лига, но влиянието, което той имаше, бе огромно. Искам да изразя огромните си благодарности на Педро и да му пожелая всичко най-добро за в бъдеще. Той ще бъде част от останалите ни мачове, но наистина голям играч си тръгва от отбора". Frank Lampard says Pedro has played his last game for Chelsea.



Full story: https://t.co/UQBpyoHG9D pic.twitter.com/SXqX3UqU4g — BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2020 Челси ще се изправи на финала на ФА Къп срещу градския си съперник



Самият футболисти публикува вчера в социалните мрежи, че е изиграл последния си мач на " My last game at Stamford Bridge. Thanks to every fan for your support through this years, to the club for giving me the chance of being a Blue and to my teammates. You'll be in my heart forever. Now let's fight for FA Cup trophy!!! BIG BLUE FAMILY @ChelseaFC #CFC #KTBFFH pic.twitter.com/vwFKmnWfbx — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) July 26, 2020 32-годишният играч има 22 мача във всички турнири през този сезон, като се е разписал 2 пъти и има още 3 асистенции. Очаква се той да се присъедини към отбора на

ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Мениджърът на Челси Франк Лампард потвърди, че крилото на отбора Педро ще напусне "сините" след финала за ФА Къп и мачовете от Шампионската лига. Той ще си тръгне от Лондон като свободен агент. Лампард заяви, че испанецът е изиграл последния си мач за отбора във Висшата лига и от другия сезон, той няма да бъде част от клуба."Момчетата просто започнаха да пеят на Педро в съблекалнята и с право, заради кариерата, която той има и направи в този клуб. Това бе неговата последна среща във Висшата лига, но влиянието, което той имаше, бе огромно. Искам да изразя огромните си благодарности на Педро и да му пожелая всичко най-добро за в бъдеще. Той ще бъде част от останалите ни мачове, но наистина голям играч си тръгва от отбора".Челси ще се изправи на финала на ФА Къп срещу градския си съперник Арсенал , а след това им предстои и втората среща от осминафиналната фаза на Шампионска лига срещу отбора на Байерн (Мюнхен) . Вероятно това ще се окаже и последния мач за Педро, тъй като "сините" загубиха домакинството си с 0:3 и се нуждаят от чудо, за да успеят да отстранят баварците.Самият футболисти публикува вчера в социалните мрежи, че е изиграл последния си мач на " Стамфорд Бридж ". "Благодаря на всички фенове за подкрепата през годините, на клуба, че ми даде шанс да бъда “син” и на моите съотборници. Вие ще бъдете завинаги в сърцето ми. Сега нека отидем и се борим за ФА Къп", гласеше още постът на испанеца.32-годишният играч има 22 мача във всички турнири през този сезон, като се е разписал 2 пъти и има още 3 асистенции. Очаква се той да се присъедини към отбора на Рома

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 560 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1