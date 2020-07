Тенис Изненадващо или не, Джокович тренира усилено за US Open 27 юли 2020 | 13:16 - Обновена Прочетена 326 0



копирано

По всичко личи, че световният №1 Новак Джокович се подготвя за поход на US Open. По-рано това лято сърбинът изрази съмнението си, че ще играе в Ню Йорк предвид пандемията от коронавирус, ситуацията в града и строгите мерки за участниците в състезанието в Голямата ябълка, но в момента носителят на 17 титли от “Големия шлем” тренира усилено на твърда настилка в Марбея. Освен това Ноле е поискал от организаторите на US Open да му изпратят официалните топки, с които ще се играе на турнира във “Флашинг Медоус”. В Twitter пък се появиха видеа от тренировки на сърбина на хард. Djokovic training in Marbella. He is definitely aiming at playing the US Open pic.twitter.com/hExTBqIUea — Luke (@Luke16572469) July 26, 2020 Джокович, който в кариерата си има три титли на US Open (2011, 2015, 2018), се намираше в суперформа в първите два месеца от сезона, преди избухването на пандемията от коронавирус. Сърбинът спечели отборния турнир ATP Cup, Australian Open и надпреварата в Дубай, записвайки 18 победи и 0 поражения преди прекратяването на сезона заради световната криза с COVID-19. След това Джокович опита да организира демонстративната серия турнири Adria Tour, но начинанието му не се увенча с успех заради заразяването с коронавирус на няколко играчи, включително Григор Димитров и самия Новак. Nole practised w Filip at Novak Tennis Centre today

(boris bosnakovic ig) pic.twitter.com/yvNdLTZ7Cz — . A (@NoleLondon) July 16, 2020 Откритото първенство на САЩ със сигурност ще пропусне носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" Роджър Федерер. 38-годишният швейцарец вече обяви, че ще се посвети на възстановяването си от контузия на коляното и няма да играе до края на 2020 година. Друга суперзвезда - испанецът Рафаел Надал, който е действащ шампион и на US Open, и на "Ролан Гарос", пък на този етап по-скоро е готов да жертва турнира в САЩ, за да се концентрира върху участието си на French Open.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 326 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1