Тенис Ето кога се очаква да бъде взето окончателното решение за US Open 27 юли 2020 | 12:24 Прочетена 115 0



копирано

Окончателното решение за провеждането на US Open ще бъде взето на 3 август, съобщи в Twitter журналистката Стефани Майлс. Според нея това ще е последното отлагане на решението и в деня, в който се подновява турът в WTA трябва да стане на 100% ясно дали Откритото първенство на САЩ ще се проведе. Първоначално се очакваше решението да бъде взето на 28 или 29 юли. FWIW, hearing the US Open has put off making a final decision until ... Aug. 3.

Not the first postponement. Perhaps the last, though. Cutting it close. — Stephanie Myles (@OpenCourt) July 26, 2020 Засега плановете са US Open да започне на 31 август, но заради пандемията от коронавиреус продължава да има много въпросителни, свързани с провеждането на турнира от “Големия шлем” в Ню Йорк, като е много вероятно някои от най-големите звезди в тениса да пропуснат надпреварата. Засега плановете са US Open да започне на 31 август, но заради пандемията от коронавиреус продължава да има много въпросителни, свързани с провеждането на турнира от “Големия шлем” в Ню Йорк, като е много вероятно някои от най-големите звезди в тениса да пропуснат надпреварата. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 115

1