Алдервейрелд потвърди за двама, които напускат Тотнъм

Белгийският централен защитник Ян Вертонген и холандският вратар Мишел Ворм напускат Тотнъм. Това потвърди техният съотборник Тоби Алдервейрелд с пост във "Туитър". Договорите на двата изтекоха и те стават свободни агенти.

Sad to see these two amazing guys leaving the club, both great players but even better persons. We shared countless moments that I'll never forget. Wishing you all the best for your next steps. Keep in touch pic.twitter.com/s5iVDqAsQB