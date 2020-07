Лека атлетика Wings for Your Dreams - Нов видео проект на Red Bull атлета Тихомир Иванов 27 юли 2020 | 10:40 - Обновена Прочетена 123 0



Wings for Your Dreams е нов видео проект на Red Bull атлета Тихомир Иванов, в изпълнение на продуцентска къща Beard Frost Productions. Затварянето на стадионите, отмяната на олимпийските игри и масовата паника не можаха да сломят духа на младата надежда за медал в Токио. @@@

На 31-ви юли в 09:15 сутринта ще може да гледате Тихомир, вместо в квалификации скок височина на олимпийския стадион, в 4-минутна видео продукция заснета в Стара Загора, която ще бъде излъчена на IGTV @redbullbulgaraia, както и в редица онлайн и телевизионни канали. "Когато разбрах за отменянето на олимпиадата наистина бях малко демотивиран, но това продължи само 2-3 дни.", казва Тихомир. С отмяната на най-легендарното спортно събитие започват и въпросите как се справят атлетите с пандимията, как тренират, когато стадионите са затворени, и как преодолявт новата обстановка.

Тогава се заражда идеята за 'Wings for Your Dreams'. "Искахме да направим нещо интересно с моята дисциплина, а именно скок височина. Да покажем, че каквито и да са обстоятелствата, винаги е важно да гледаме напред и да извличаме позитивното от всяка ситуация. Да направим самия скок интересен за зрителя, не е лесна задача, но пък смятам, се справихме добре." @@@ Близо 4-минутната видео продукция акцентира "изцяло върху силата на личността, желанието и умението да практикуваш, това което обичаш независимо от обстоятелствата.", споделя екипът на Beard Frost. Близо 4-минутната видео продукция акцентира "изцяло върху силата на личността, желанието и умението да практикуваш, това което обичаш независимо от обстоятелствата.", споделя екипът на Beard Frost. Видеото представя 'тренировката' на Тихомир по хумористичен начин, в който целият град се превръща в тренировъчна площадка, когато стадионът е затворен. @@@ "Исках да заснемем видеото в Стара Загора, защото е много красив град с преспектива за млади хора. Не случайно избрах да живея тук, като по този начин искам да покажа колко много ми е харесал самият град." Макар и забавно, екипът коментира, че "определено мъкненето на огромния дюшек, върху който Тишо се презимявар беше истински мъчително". @@@

За младия атлет "най-забавно" беше самото местене на дюшека и се радвам, че всички взимаха участие. Според груби сметки, аз и екипът го свалихме и качихме обратно в камиона около 30-35 пъти."

Премиера на видеото 31.07.2020 // 09:15ч. на следните линкове: https://www.instagram.com/redbullbulgaria/ https://www.youtube.com/channel/UCAN31ch-DNy2E7iHkzV0e8g

