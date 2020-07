Италия Маурицио Сари: Роналдо винаги е имал невероятни качества 27 юли 2020 | 10:16 Прочетена 318 0



Once again, Juventus are champions of Italy.



Cristiano Ronaldo: the only player with top-flight titles in England, Spain and Italy pic.twitter.com/4OBxyapaaM — SportsCenter (@SportsCenter) July 26, 2020 "Той винаги е имал невероятни качества и го доказва във всеки един мач. Това е в неговото ДНК. Има умения да се позиционира точно там, където ще отиде топката, за да вкара следващия си гол. Това се случва всеки път. Неговите физически и психологически качества го правят наистина уникален. По време на мача наистина имахме някои моменти, в които не си покривахме добре зоните в наказателното поле. Компенсирахме с индивидуални качества. Когато говорим за Кристиано Роналдо и Пауло Дибала, става дума за играчи, които имат общо 41 гола през кампанията", категоричен е Сари.

At 23 years old, Cristiano Ronaldo scored 31 Premier League goals, the second-most in a single league season in Man Utd’s 142-year history.



