Ван ден Берг е новият шампион на Световния мачплей по дартс

170 FINISH!!



Brilliant from Dimitri Van den Bergh as he immediately breaks back by spearing the biggest fish of the lot pic.twitter.com/8wA6GDWaTt — PDC Darts (@OfficialPDC) July 26, 2020

26-годишният белгиец се възползва от ранното отпадане на фаворитите в турнира Роб Крос, Майкъл ван Гервен и Питър Райт, които рано-рано се сбогуваха с надпреварата. По пътя си до финала той елиминира последователно Нейтън Аспинал (10:5), Джо Кълън (11:9), Ейдриън Люис (16:12) и Глен Дърант (17:15).



Финалната битка се очакваше също да бъде доста тежка за Ван ден Берг, тъй като срещу него се изправи двукратният световен шампион Гари Андерсън. Белгиецът още от началото показа самочувствие и стоеше като равен с равен с "Летящия шотландец" до 7:7. След това Димитри взе нещата в свои ръце и тотално доминираше, като спечели 8 от следващите 9 лега, за да изкове солидна преднина от 15:8. До края той не даде шанс на съперника си да се върне в мача и затвори срещата с 18:10 в своя полза.



Ван ден Берг бе с по-добри средни стойности в мача от 98,31 срещу 92,81 на Андерсън. Той направи 3 максимума, срещу 1 на неговия съперник. При чекаутите също имаше превъзходство с 45% точни хвърляния, докато шотландецът бе с 33,33%.

DIMITRI VAN DEN BERGH IS THE CHAMPION!



An incredible performance from the Belgian on his debut year to beat Gary Anderson and become the 2020 Betfred World Matchplay Champion! pic.twitter.com/U9PcWPnd5P — PDC Darts (@OfficialPDC) July 26, 2020

Така Ван ден Берг напълно заслужено стигна до успеха и спечели първия голям турнир в професионалния дартс за 2020 година, като освен това си заслужи и солиден чек на стойност 150 хил. паунда.

