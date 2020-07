Тенис Най-добрата британска тенисистка се колебае за участие в Палермо 26 юли 2020 | 23:29 - Обновена Прочетена 139 0



След като днес се разбра, че световната №2 Симона Халеп (Румъния) е взела решение да се откаже от участие на започващия в началото на следващия месец турнир за жени в Палермо, с който ще бъде даден рестартът на тура в WTA, стана ясно, че и първата ракета на Великобритания Йохана Конта не е сигурна дали ще играе в столицата на Сицилия. Конта планира да участва на US Open, но за започващия на 3 аевгуст турнир в Палермо ще вземе окончателно решение в понеделник. Симона Халеп реши да не играе в Палермо, от турнира й "скочиха" “Участието ми в Палермо не е напълно сигурно. Вярно, записана съм за участие там, но си давам време до утре (понеделник - б.р.), за да видя дали ще отида там или не. В идеалния случай бих искала да играя в Лексингтън и след това да замина в Ню Йорк за турнира, който трябваше да е в Синсинати, както и за участие на US Open”, сподели 14-ата в света Конта, цитирана от Metro.co.uk. Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf — Simona Halep (@Simona_Halep) July 26, 2020 Междувременно Симона Халеп потвърди в Twitter акаунта си, че пропуска турнира в Палермо, изтъквайки като причина повишаването на броя на заразените с COVID-19 в Румъния и тревогата й, свързана с евентуално пътуване със самолет в ситуацията на световната криза, предизвикана от коронавируса. Междувременно Симона Халеп потвърди в Twitter акаунта си, че пропуска турнира в Палермо, изтъквайки като причина повишаването на броя на заразените с COVID-19 в Румъния и тревогата й, свързана с евентуално пътуване със самолет в ситуацията на световната криза, предизвикана от коронавируса. 0



БОЯН ЧУЛКОВ

