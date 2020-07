Тенис Анди Мъри обмисля нестандартно решение 26 юли 2020 | 19:59 - Обновена Прочетена 88 0



Бившият №1 в света и шампион на US Open за 2012 година Анди Мъри планира да играе на турнира от “Големия шлем” в Ню Йорк, а също и на предшестващия го “Мастърс” Western & Southern Open, който трябваше да се проведе в Синсинати, но заради пандемията от коронавирус бе преместен в “Голямата ябълка”. Andy Murray is planning to play in the US Open (if it goes ahead). Will travel to New York for the "Cincinnati" event a week before, potentially even playing in qualifying rather than taking a main draw wild card. — Stuart Fraser (@stu_fraser) July 26, 2020 При това, според журналиста от The Times Стюарт Фрейзър, е много възможно 33-годишният шотландец да откаже евентуална покана с “уайлд кард” от организаторите за основната схема и да започне участието си от квалификациите. Това би било по-скоро нестандартно решение, но то би могло да осигури допълнителна игрова практика на двукратния шампион на "Уимбълдън". 0



