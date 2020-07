sixers thunder

Още преди първата сирена стана ясно, че звездата на Сиксърс Джоел Ембийд няма да вземе участие в срещата заради проблеми с прасеца на десния крак. Старши треньорът на Фили отново постави Бен Симънс на позиция 4, а на двата гарда започнаха Шейк Милтън и Джош Ричардсън.

И двата тима показаха точен мерник от далечно разстояние в началото на мача, а резултатът се поддържаше в рамките на няколко точки разлика. Сиксърс първи се отскубнаха при 26:17 след тройка на Джош Ричардсън и кош на Норвел Пеле. Добро включване на Денис Шрьодер и Нерленс Ноел от пейката на Тъндър помогна на тима да намали дефицита си на 5 точки преди началото на втората четвърт - 31:26 за Сиксърс.

