Фенербахче договаря бивш играч от НБА

Баскетболният Фенербахче ще си осигури привличането на лекото крило Джарел Еди, съобщава Никос Варлас от Eurohoops. 28-годишният американец ще сложи подписа си върху договор за следващия сезон плюс опция за още един.





Breaking: Sharpshooter Jarell Eddie is heading to Fenerbahce with a 1+1 deal. The Virginia Tech alumni has played for four NBA teams