Симона Халеп реши да не играе в Палермо, от турнира й "скочиха"

Бившата №1 в света и носителка на 2 титли от “Големия шлем” Симона Халеп се е отказала от участие на първия турнир от рестарта на сезона в WTA тура в Палермо. Новината обяви мениджърът на действащата шампионка на “Уимбълдън” - Виржиния Ружици. Румънката, втора в световната ранглиста в момента, е взела това решение във връзка с мерките, свързани с борбата с коронавируса, съгласно които хора, пристигащи от Румъния и България, са поставяни в задължителна карантина.

Simona Halep opts out of Palermo. And the tournament is very not happy about it. pic.twitter.com/Du2z5dowEW