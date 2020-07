Скоти Пипън: ЛеБрон Джеймс е най-доминиращият играч в момента

Легендата на Чикаго Булс Скоти Пипън определи лидера на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс като най-доминиращия играч в НБА в момента. Шесткратният шампион с “биковете” залага на “езерняците” да спечелят титлата от НБА, след като си е променил мнението за сметка на ЛА Клипърс.

“Трябва да се доверя на Лейкърс. В началото на сезона бях съсредоточен върху това, че Клипърс имат импулс. Но с някои от проблемите, които излизат от “балона”, виждам, че лидерството на ЛеБрон Джеймс и способността му да води играчите ще бъде печеливша тук”, каза Пипън.

Scottie Pippen says LeBron James is the most dominant player in the league only because Kevin Durant is not playinghttps://t.co/yUSgGUro1v pic.twitter.com/sPDqx5RT7o